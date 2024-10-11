Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am RheinJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am Rhein
Folge vom 11.10.2024
Sylvia und Markus führen ein Gasthaus der besonderen Art, in dem auch Tiere erlaubt sind. Leider ist ihr Konzept wenig durchdacht und geht nicht auf. Doch die beiden wollen an ihrem Betrieb festhalten, da ihr lernbehinderter Sohn Vincent (23) in der Küche mithilft und sie glauben, dass er nirgendwo anders eine Chance bekommt.
