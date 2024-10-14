Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

"Fellini" in Palma - Trauriger Lohn eines Lebens voll Arbeit

Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 14.10.2024
"Fellini" in Palma - Trauriger Lohn eines Lebens voll Arbeit

Folge 5: "Fellini" in Palma - Trauriger Lohn eines Lebens voll Arbeit

89 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 6

Die italienische Familie Rosa betreibt seit fünf Jahren das Restaurant "Fellini" auf Mallorca. Inzwischen hat sich das Lokal für Raffaele (66), seine Frau Carmela (62), Tochter Nunzia (28) und Sohn Enzo (30) zu einem Alptraum entwickelt. Unter dem Druck von über 20.000 Euro Schulden ist nicht nur das Verhältnis von Vater und Sohn zerbrochen. Auch Tochter Nunzia hat Existenzängste, denn sie bürgt für den elterlichen Kredit. Kann Frank Rosin noch helfen oder ist es bereits zu spät?

