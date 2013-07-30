"Bistro M." - Säuferkiosk statt schickem BistroJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: "Bistro M." - Säuferkiosk statt schickem Bistro
90 Min.Folge vom 30.07.2013Ab 6
Im Dörfchen Blankenfelde bei Berlin betreibt die 46-jährige Manuela Anklam seit einem Jahr das "Bistro M." und steht schon vor dem Aus: kaum Gäste, kein gastronomisches Konzept, hohe Schulden und ein miserabler Ruf als Säufertreff. Manuela ist nur noch Wochen von der Insolvenz entfernt, doch auf Ratschläge reagiert sie allergisch. In höchster Verzweiflung ruft Ehemann Stan (34) Frank Rosin zu Hilfe. Der Sternekoch merkt schnell: Die Lage ist noch verzwickter als gedacht!
