Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Langweilige Schnitzelvarianten im leeren "Landhaus Eyendorf"
86 Min.Folge vom 18.03.2014Ab 6
In Eyendorf betreiben Oliver und Conny Lahn das "Landhaus Eyendorf". Der Name ist allerdings alles andere als Programm: Statt regionalen Produkten und Köstlichkeiten gibt es vor allem die typischen Schnitzelvarianten. Die Gaststube ist jeden Tag leer und das Ehepaar quälen Geldsorgen und die absolute Existenzangst. Frank Rosin ist ihre letzte Hoffnung vor der endgültigen Pleite.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins