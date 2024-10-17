Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den Kopf

Kabel EinsStaffel 6Folge 2vom 17.10.2024
Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den Kopf

Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den KopfJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 2: Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den Kopf

86 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6

Mit dem Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" im sächsischen Erzgebirge verwirklichte sich Rocco (27) vor knapp drei Jahren seinen Traum von der eigenen Gastronomie samt Hotelbetrieb. Doch Rocco, der den Betrieb allein führt, ist die Arbeit längst über den Kopf gewachsen - kann Frank Rosin das Landhotel vor dem Untergang bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen