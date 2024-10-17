Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den KopfJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Im Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" wächst Rocco die Arbeit über den Kopf
86 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6
Mit dem Landhotel "Zur u'zeitigen Wirtschaft" im sächsischen Erzgebirge verwirklichte sich Rocco (27) vor knapp drei Jahren seinen Traum von der eigenen Gastronomie samt Hotelbetrieb. Doch Rocco, der den Betrieb allein führt, ist die Arbeit längst über den Kopf gewachsen - kann Frank Rosin das Landhotel vor dem Untergang bewahren?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins