Aus für den American Dream: Gaststätte "Roadhouse" in Beutelsbach

Kabel EinsStaffel 6Folge 8vom 01.04.2014
86 Min.Folge vom 01.04.2014Ab 6

In der 1.200-Seelen-Gemeinde Beutelsbach in Niederbayern hat sich Sabine Reichenberger ihren persönlichen "American Dream" erfüllt: Das "Roadhouse" - ein Burger und TexMex-Restaurant im Stil eines Trucker-Lokals. Dafür sparte sie ihr Leben lang und nahm Kredite auf. Doch ihr Traum droht nun zu platzen: Die Gäste bleiben aus und die wenigen Einnahmen reichen weder für den Lebensunterhalt, noch um die Schulden abzubezahlen. Frank Rosin ist die letzte Hoffnung für die 39-Jährige.

