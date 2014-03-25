Zum Inhalt springenBarrierefrei
Passt die "Gaststätte Helenenstein" nicht nach Rothenstein?

Kabel EinsStaffel 6Folge 7vom 25.03.2014
Folge 7: Passt die "Gaststätte Helenenstein" nicht nach Rothenstein?

84 Min.Folge vom 25.03.2014Ab 6

In der kleinen Gemeinde Rothenstein bei Jena hat der ausgebildete Koch Marcel vor knapp zwei Jahren das alteingesessene Dorflokal "Gaststätte Helenenstein" übernommen. Gemeinsam mit seiner große Liebe, Restaurantfachfrau Jennifer, wollte er Tradition mit gehobener Gastronomie vereinen. Doch die Rothensteiner nahmen ihm das übel. Frank Rosin ist die letzte Hoffnung des jungen Ehepaares.

Kabel Eins
