Folge 7: Passt die "Gaststätte Helenenstein" nicht nach Rothenstein?
84 Min.Folge vom 25.03.2014Ab 6
In der kleinen Gemeinde Rothenstein bei Jena hat der ausgebildete Koch Marcel vor knapp zwei Jahren das alteingesessene Dorflokal "Gaststätte Helenenstein" übernommen. Gemeinsam mit seiner große Liebe, Restaurantfachfrau Jennifer, wollte er Tradition mit gehobener Gastronomie vereinen. Doch die Rothensteiner nahmen ihm das übel. Frank Rosin ist die letzte Hoffnung des jungen Ehepaares.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins