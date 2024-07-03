Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 03.07.2024: Der rastlose Diakon
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Ein Ehepaar ist verzweifelt, nachdem unerbittliche paranormale Aktivitäten ihr Haus erschüttern. Eine Frau, die völlig außer sich vor Angst ist, weiß nicht, wohin sie sich wenden soll, nachdem sie in der Dusche von einer unsichtbaren paranormalen Kraft angegriffen wurde. Noch unangenehmer ist, dass sie das Gefühl hat, dass etwas von ihrem Mann Besitz ergreift, der unter paranormalen Blackouts und Wutanfällen leidet, an die er sich nicht erinnern kann. Die Kirche konnte ihnen nicht helfen, auch ein örtlicher Schamane nicht. Nun untersuchen die Amy und Adam die Situation selbst. Versucht etwas Böses, in diesem Haus und dieser Familie Fuß zu fassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.