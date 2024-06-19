Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 19.06.2024: Verborgene Geheimnisse
45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
1955 wurde die Stadt Derby in Connecticut von einer katastrophalen Flut heimgesucht. Trümmer und Leichen strömten durch die Stadt, und die Überlebenden mussten die Überreste der Opfer sichten. Der örtlichen Legende zufolge wurden die Särge im Keller eines Gebäudes gelagert, das inzwischen zu einem Restaurant umgebaut worden ist. Die paranormalen Ermittler Amy Bruni und Adam Berry gehen nun der Behauptung nach, dass ein mächtiger Poltergeist das Gebäude heimsucht, die Angestellten angreift und die Gäste verscheucht. Sind es ehemalige Flutopfer, die sich hier austoben? Oder gibt es eine unheimlichere Erklärung?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.