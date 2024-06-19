Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 19.06.2024: Spuk im Schulhaus
45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Das Farrar Schoolhouse wurde vor Jahren geschlossen, aber eine dunkle paranormale Kraft hat kürzlich die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Zeugen behaupten, dass ein riesiges Wesen nun durch das vierstöckige Schulhaus wütet und die Hausmeister dazu veranlasst, Hilfe zu rufen. Die Ermittler brechen auf der Suche nach Antworten in den Spukraum ein. Als sich schockierende Details über einen ungeklärten Mordfall mit den während der Ermittlungen gesammelten Informationen decken, bleibt ihnen keine andere Wahl, als die Hilfe des Hellsehers Chip Coffey in Anspruch zu nehmen. Woher kommt dieses gewaltige Wesen? Und warum ist es so wütend?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.