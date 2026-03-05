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Rund ums Rad

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ORF2Staffel 1Folge 73vom 05.03.2026
Rund ums Rad

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Rund ums Rad

Folge 73: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 05.03.2026

Ein Radhelm muss viele Aufgaben erfüllen - die wichtigste: er muss den Kopf der Fahrerin oder des Fahrers schützen. Merkmale auf die Fitness-Expertin Conny Kreuter wert legen sind die Passform und Größe. Darüber hinaus bieten unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Verschluss-Systeme. "Rund ums Rad" klärt auf. Außerdem beschäftigt sich die Sendung mit dem Frühjahrs-Check des treuen Begleiters.

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