Rund ums Rad
Folge 76: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 26.03.2026
Die Fahrradwerkstatt re.use Bike in Weiz bereitet alte Räder wieder auf und bietet Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen berufliche Perspektiven. Teilnehmer wie Christoph gewinnen Struktur, Selbstvertrauen und neue Fähigkeiten. Im zweiten Teil testet Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich ein intensives Spinning-Training, lernt Technik und Durchhaltevermögen kennen und entdeckt das gelenkschonende Workout als ideale Alternative, besonders im Winter. Bildquelle: ORF
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