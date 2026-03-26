Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund ums Rad

Rund ums Rad

ORF2Staffel 1Folge 76vom 26.03.2026
Rund ums Rad

Rund ums RadJetzt kostenlos streamen

Rund ums Rad

Folge 76: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 26.03.2026

Die Fahrradwerkstatt re.use Bike in Weiz bereitet alte Räder wieder auf und bietet Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen berufliche Perspektiven. Teilnehmer wie Christoph gewinnen Struktur, Selbstvertrauen und neue Fähigkeiten. Im zweiten Teil testet Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich ein intensives Spinning-Training, lernt Technik und Durchhaltevermögen kennen und entdeckt das gelenkschonende Workout als ideale Alternative, besonders im Winter. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund ums Rad
ORF2
Rund ums Rad

Rund ums Rad

Alle 1 Staffeln und Folgen