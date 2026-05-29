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Rund ums Rad

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ORF2Staffel 1Folge 83vom 29.05.2026
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Folge 83: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 29.05.2026

Ein visionärer Musiker verwandelt ein Lastenrad in eine mobile Bühne und bringt mit seinen "Rolling Concerts" Kultur an ungewöhnliche Orte. Gleichzeitig zeigt Wolfgang "Radlwolf" Dabernick, wie weit Willenskraft trägt: Nach Unfall, Querschnittlähmung und späterer erneuter Lähmung kämpft er sich immer wieder zurück, gewinnt Paralympics-Medaillen und engagiert sich für Menschen mit Behinderung – stets angetrieben vom Radsport.

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