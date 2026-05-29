Rund ums Rad
Folge 83: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 29.05.2026
Ein visionärer Musiker verwandelt ein Lastenrad in eine mobile Bühne und bringt mit seinen "Rolling Concerts" Kultur an ungewöhnliche Orte. Gleichzeitig zeigt Wolfgang "Radlwolf" Dabernick, wie weit Willenskraft trägt: Nach Unfall, Querschnittlähmung und späterer erneuter Lähmung kämpft er sich immer wieder zurück, gewinnt Paralympics-Medaillen und engagiert sich für Menschen mit Behinderung – stets angetrieben vom Radsport.
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Rund ums Rad
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Copyrights:© Season 1: ORF 2