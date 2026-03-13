Rund ums Rad
Folge 74: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 13.03.2026
Für Moderatorin Martina Reuter ist Radfahren niederschwellig, perfekt für Fatburning und fester Bestandteil jedes Kardiotrainings. Außerdem nimmt die Sendung Menschen mit Behinderung in den Fokus, die keine herkömmlichen Fahrräder nutzen können - spezielle Therapieräder eröffnen Ihnen neue Formen der Mobilität. Die Sendung stellt ein Paar vor.
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