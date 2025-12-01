Sabrina ... total verhext!
Folge 13: Cousine Zsa Zsa
21 Min.
Die Spellmans erwarten Besuch aus dem anderen Reich: Cousine Zsa Zsa ist Kosmetikvertreterin der Linie "Ehrgeiz-Produkte" - übersinnliche Wirkung ist garantiert. Hilda und Zelda machen als erste Erfahrungen mit den verhexten Mitteln und verändern ihre Persönlichkeit völlig. Sabrina nutzt die Zauberkosmetik, um Harvey von der Idee, Mechaniker zu werden, abzubringen - doch mit fragwürdigem Erfolg. Und auch Salem macht schlechte Erfahrungen mit den "Ehrgeiz-Produkten" ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures