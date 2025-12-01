Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Schlaf, Hexe, schlaf

Staffel 3Folge 19
Schlaf, Hexe, schlaf

Schlaf, Hexe, schlafJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 19: Schlaf, Hexe, schlaf

22 Min.

Sabrina möchte endlich ihre Hexen-Lizenz haben und ruft zu diesem Zweck ihre Tante Dorma an. Doch anstatt ihr zu helfen, schickt die Tante einen schrecklichen Zauber. Im Haus der Spellmans wuchert plötzlich überall Mohn. Die Folge: Zelda und Hilda fallen in einen todesähnlichen Schlaf. Auf Sabrina, die ja eine Halbsterbliche ist, hat der Mohn nicht solch extreme Auswirkungen. Aber Sabrina muss in diesem Zustand am "Brainbuster-Wettbewerb" ihrer Schule teilnehmen ...

