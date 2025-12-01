Sabrina ... total verhext!
Folge 4: Schöne Aussichten
21 Min.
Die Cheerleader der Highschool suchen neue Mitglieder. Valerie ist sofort Feuer und Flamme. Für Sabrina bricht eine Welt zusammen, als ihre Freundin zu den hirnlosen Cheerleadern möchte. Mit Hilfe eines Zauberspruchs gelingt es Sabrina jedoch, Valerie diese Faxen auszutreiben. Durch ihren Cousin Mortimer, der gekommen ist, um ihr bei der Ergründung des Familiengeheimnisses zu helfen, erfährt sie, wie bedeutsam es ist, dass der Mensch das tut, was ihm wichtig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures