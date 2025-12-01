Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Libby intern
21 Min.
Salem ergattert im anderen Reich ein Spielzeugraumschiff. Als Sabrina einen falschen Hebel umlegt, schrumpfen die beiden auf Miniaturgröße und finden sich plötzlich im Inneren des Spielzeugraumschiffs wieder. Durch Zufall gelangen sie samt Raumschiff ausgerechnet in Libbys Nase und von dort in ihr Gehirn! Sabrina muss feststellen, dass ihre Zauberkraft im Inneren von Sterblichen nicht funktioniert. Nun ist guter Rat teuer. Tante Hilda hat schließlich den rettenden Einfall ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures