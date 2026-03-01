Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 1: Episode 1
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Nach mehreren Jahren bei Priestly Demolition wagt Ted Finch eine neue Herausforderung und gründet seine eigene Firma: Flashback Salvage. Er verwandelt ein altes Bahnhofsgebäude in eine Verkaufsfläche und verstärkt sein Team mit neuen Mitarbeitern.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana International Limited