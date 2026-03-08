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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 8

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 08.03.2026
Episode 8

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 8: Episode 8

42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Ted blickt auf das erste Jahr seiner eigenen Firma zurück. Das Geschäft läuft so gut, dass die Lager zum Bersten gefüllt sind. Um Platz für zukünftige Waren zu schaffen, beschließt das Team, einen Schlussverkauf zu veranstalten.

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