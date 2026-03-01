Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 5: Episode 5
41 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Eine Villa im Reichenviertel Bridle Path soll abgerissen werden. Ted und sein Team hoffen, in dem aus den 60er-Jahren stammenden Gebäude einige Mid-Century-Schmuckstücke zu finden. Außerdem erhalten sie den Auftrag, ein altes Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert zu durchsuchen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited