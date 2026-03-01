Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 6

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 08.03.2026
42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Das Geschäft läuft hervorragend, weshalb Ted in Zukunft mehr Verantwortung an seine Mitarbeiter abgeben muss. Bevor er Nick und Brandon jedoch auf ihren ersten Solo-Auftrag schickt, nimmt er die beiden mit zu zwei Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Danach müssen sie beweisen, was sie bei Ted gelernt haben.

