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Salzburg heute
Folge 1095: Salzburg heute vom 20.04.2026
19 Min.Folge vom 20.04.2026
Toter bei Oberleitungsbus-Unfall in Salzburg | Babynahrungshersteller Hipp wird mit vergifteten Gläsern erpresst | Polizei darf auch gemietete Raserfahrzeuge versteigern | Salzburger Betriebe profitieren von Rüstungsboom | 1.700 Gesangstalente beim Landesjugendsingen | Gigantische Bühne für Song Contest ist fast fertig | St. Johann veranstaltet neues Winter-Varieté-Festival
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