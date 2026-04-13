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Salzburg heute
Folge 1088: Salzburg heute vom 13.04.2026
19 Min.Folge vom 13.04.2026
Land Salzburg stellt Dienstrecht auf neue Beine | Umsatzrekord bei der Porsche-Holding | Marathon nach Notoperation | Konferenz der Wirtschaftslanderäte | Mozartplatz-Umbau: Fund aus dem Spätmittelalter | Birkenpollen heuer besonders intensiv | Bilanz: Kein Ticketverkauf im Obus | Wieder Kunstprojekt am Residenzplatz geplant | Cosmo auf Gut Aiderbichl
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