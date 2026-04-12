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Salzburg heute
Folge 1087: Salzburg heute vom 12.04.2026
13 Min.Folge vom 12.04.2026
Großeinsatz bei Wohnungsbrand in Salzburg | Paragleiter im Baum hängen geblieben | Winter forderte viele Lawinentote | Radio-Hinweis Mittagszeit | Schmittentunnel für Wartungsarbeiten gesperrt | Gold für Kanada bei Synchroneiskunstlauf-WM | Poesieweg verbindet Literatur, Stadtgeschichte und Natur
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