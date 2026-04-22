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Salzburg heute
Folge 1097: Salzburg heute vom 22.04.2026
18 Min.Folge vom 22.04.2026
4,5 Millionen Öffi-Tickets an Touristen ausgegeben | Falsche Akten wegen Platzmangel vernichtet | Stadt präsentiert Energiebilanz | Erste PV-Anlage in Salzburger Altstadt bewilligt | Immer weniger Fische für immer mehr Fischer | "Draußen vor der Tür" feiert Premiere in der ARGE
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