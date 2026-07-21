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Salzburg Summit

Highlight Trailer – Salzburg Summit 2025

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 21.07.2026
Highlight Trailer – Salzburg Summit 2025

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Salzburg Summit

Folge 1: Highlight Trailer – Salzburg Summit 2025

2 Min.Folge vom 21.07.2026

Organisiert von der Industriellenvereinigung (IV) ist der Salzburg Summit eine exklusive hochrangige Plattform, die Entscheidungsträger:innen aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Kultur zusammenbringt. Mit einem starken europäischen und internationalen Fokus versammelt der Salzburg Summit Vordenker:innen, fördert den bedeutenden Austausch zwischen den Teilnehmenden und setzt Impulse für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

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