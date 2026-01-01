Salzburg Summit
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Salzburg Summit
Organisiert von der Industriellenvereinigung (IV) ist der Salzburg Summit eine exklusive hochrangige Plattform, die Entscheidungsträger:innen aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Kultur zusammenbringt. Mit einem starken europäischen und internationalen Fokus versammelt der Salzburg Summit Vordenker:innen, fördert den bedeutenden Austausch zwischen den Teilnehmenden und setzt Impulse für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Salzburg Summit & © Season 1: JOYN & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: 2026
Enthält Produktplatzierungen
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