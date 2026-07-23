Claudia Bauer und Gunther Krichbaum im InterviewJetzt kostenlos streamen
Salzburg Summit
Folge 3: Claudia Bauer und Gunther Krichbaum im Interview
29 Min.Folge vom 23.07.2026
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Deutschlands Staatsminister für Europa, Gunther Krichbaum (CDU) im Interview bei Gundula Geiginger im Rahmen des Salzburg Summit 2026.
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Salzburg Summit
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Salzburg Summit & © Season 1: JOYN & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: 2026
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