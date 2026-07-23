Karl Nehammer im InterviewJetzt kostenlos streamen
Salzburg Summit
Folge 6: Karl Nehammer im Interview
3 Min.Folge vom 23.07.2026
Karl Nehammer, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank und Bundeskanzler a.D.im Interview bei Gundula Geiginger im Rahmen des Salzburg Summit 2026.
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Salzburg Summit
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Salzburg Summit & © Season 1: JOYN & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: 2026
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