Gut gekühlt durch den SamstagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 27.06.2026: Gut gekühlt durch den Samstag
101 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Chris und Marlene begrüßen folgende Gäste: Schauspieler und Hobby-Heimwerker Jan Sosniok, Metzger-Weltmeister Jörg Erchinger, Ron Perduss und Spar-Detektiv Daniel Engelbarts. Desweitern gibt es Wissen über Kümmel, Lebensmittel und Social Media Trends.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1