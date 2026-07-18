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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Liebe für den Bauch: Der Service-Samstag mit Matze und Alina

SAT.1Folge vom 18.07.2026
Liebe für den Bauch: Der Service-Samstag mit Matze und Alina

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 18.07.2026: Liebe für den Bauch: Der Service-Samstag mit Matze und Alina

99 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Der Super-Sommersalat und die beste Eis-Torte – heute wird im SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag geschlemmt. Außerdem gibt es Tipps zu Reisekasse, Gartenschlauch, Kissen und Trends aus dem Netz.

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