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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Grillen mit Gartenpraktikant Axel Schulz

SAT.1Folge vom 11.07.2026
Grillen mit Gartenpraktikant Axel Schulz

Grillen mit Gartenpraktikant Axel SchulzJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 11.07.2026: Grillen mit Gartenpraktikant Axel Schulz

96 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Unsere Service-Themen am Samstag reichen von Camping-Tipps, Gemüse grillen, japanischen Snacks und dem perfekten Bart. Matze und Madita begleiten durch die Sendung. Weitere Themen sind günstig tanken, Social-Media-Trends und Melonen-Rezepte. Viel Spaß!

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