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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Knödelliebe und Insektenfreude! Mit Chris und Karen durch den Sommer

SAT.1Folge vom 25.07.2026
Knödelliebe und Insektenfreude! Mit Chris und Karen durch den Sommer

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 25.07.2026: Knödelliebe und Insektenfreude! Mit Chris und Karen durch den Sommer

96 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Profi-Köchin Antonia Müller bereitet köstliche Germknödel zu. Außerdem nehmen wir Eiswürfel-Zubereiter unter die Lupe, klären zu Johannesbeeren und Kosmetikversprechen auf. Obendrauf gibt es Netz-Trends, Handwerker-Wissen und insektenfreundliche Pflanzen.

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