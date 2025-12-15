Mit guter Laune in die neue WocheJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 15.12.2025: Mit guter Laune in die neue Woche
50 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Mit Boschi und Karin wird der Start in die Woche ganz sicher nicht trist. Auch die Themen sorgen für ganz unterschiedliche Emotionen. Von Aufbackbrötchen über TV-Highlights und dem perfekten Kissen bis hin zu Martin Rütter und einer begeisterten Reporterin im Winterland.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1