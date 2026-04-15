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Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 15.04.2026

SAT.1Folge vom 15.04.2026
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Folge vom 15.04.2026: Sat.1 NRW 15.04.2026

24 Min.Folge vom 15.04.2026

+++ Flugzeugunglück in Hamm +++ Endspurt für Olympia-Abstimmung in NRW +++ Diebstahl von Erde in Ostwestfalen +++ Außerdem: weiterer Flugzeugcrash in der Nähe von Aachen, ein Angriff auf eine blinde Frau und ihren Hund in Hagen-Helfe, Kritik und Änderungen am Kinderbildungsgesetz in NRW, Polizeineulinge treten ihren Dienst an, kontroverse Diskussionen über geplanten Bauzaun in Köln, und die Wetteraussichten für das kommende Wochenende.

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