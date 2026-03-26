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Folge vom 26.03.2026: Sat.1 NRW 26.03.2026
24 Min.Folge vom 26.03.2026
+++ Machetenangriff in Wuppertal +++ Regierung erhofft günstigeren Sprit durch neues Gesetz +++ Wetterkapriolen: Sonnenschein, Schnee und Hagel im März. Außerdem: Tödliche Brandkatastrophe in Duisburg. Schockierende Anschuldigungen in der Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche. NRW-Justizminister fordert spezialisierte Kammern für Sexualstraftaten vor Gericht. Bundesrat berät über neues Gesetz zur Begrenzung der Spritpreiserhöhungen. Nordrhein-westfälische Bauministerin unter Beschuss und steht Rede und Antwort im Landtag. Junger Nachwuchsrennfahrer aus Dorsten entdeckt seine Leidenschaft für das Rennmotorradfahren. Dank der plötzlichen Wintereinbrüche nutzen Einheimische die letzte Chance auf einen Ski-Ausflug.
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