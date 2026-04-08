Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 08.04.2026

SAT.1Folge vom 08.04.2026
Sat.1 NRW 08.04.2026

Sat.1 NRW 08.04.2026Jetzt kostenlos streamen

Sat.1 NRW

Folge vom 08.04.2026: Sat.1 NRW 08.04.2026

24 Min.Folge vom 08.04.2026

+++ Zweiwöchige Waffenruhe zwischen Iran und USA bringt günstigeren Sprit +++ Brand in Mönchengladbacher Mehrfamilienhaus verhindert durch Nachbarn +++ Große Fresschallenge in Eschweiler +++ Außerdem: tödlicher Unfall auf der A44 bei Jülich, Sanierungsarbeiten am Rheinufertunnel in Düsseldorf, Special Olympics-Action in Köln, drohende Zerstörung eines Schrebergartens in Essen, hilfsbedürftiges Kätzchen in Witten, die neue "Retro Classics Essen" Messe, und neue Bennett-Kängurus im Tiergarten Kleve. Zum Abschluss gibt's das Wetter mit besonderem Fokus auf Borbeck, einem Stadtteil von Essen.

Alle verfügbaren Folgen