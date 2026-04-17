Sat.1 NRW
Folge vom 17.04.2026: Sat.1 NRW 17.04.2026
Heutige Ausgabe der Regionalnachrichten: +++ Stellenabbau in fast dem Drittel der Firmen vor allem in der Industrie +++ Schimmel-Wohnung: Familie kämpft zum dritten Mal gegen unzumutbare Zustände +++ Finale Phase der Olympia-Bewerbung: Abstimmung läuft noch bis Sonntag +++ Außerdem: Der Druck der Krisensituation auf Industrie-Firmen und insbesondere deren junge Beschäftigte, die um ihren Job bangen müssen. Eine Familie aus Dortmund kämpft mit wiederholtem Schimmelbefall in ihrer Wohnung und Schwierigkeiten mit dem Vermieter - dies ist besonders problematisch da die Mutter schwanger ist. Es geht um die anhaltende Haushaltssperre in Steinfurt, die Freizeitvereine stark trifft, ein Streit um Krankentransporte ist der Auslöser. Kunst wird in Dortmund spielbar - im Museum. Ein Feuer in Dorsten stellt sich als gefährlicher heraus als zunächst angenommen. Die A1 in NRW steht am Wochenende vor massiven Einschränkungen. Die Olympiabewerbung für Rhein-Ruhr geht in die finale Phase: bis Sonntag können Stimmen abgegeben werden und es gibt verschiedene Meinungen dazu.