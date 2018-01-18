Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Saturday Night Forever
Folge 3: Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 3
Die Liebe zwischen Adriana und Dominik aus Kirchdorf in Oberösterreich ist erkaltet. Und so möchte Dominik seine Adriana heute in der Disco neu erobern. Ein Rollenspiel soll wieder Schwung in die Beziehung bringen. Doch das ist gar nicht so leicht für Dominik. Und während er sich Mut antrinkt, um die eigene Freundin klar zu machen, wartet Adriana an der Bar. Und während sie so wartet, gesellt sich der ein oder andere Partygast zur vermeintlichen Single-Dame. Wird sie anderweitig anbeißen? In Linz bekämpfen Alex und Freund Schoko den Kater von gestern. Womit? Mit noch mehr Alkohol, denn das hilft am besten gegen Brummschädel. Alex kennt nur ein Gas: Vollgas! Denn: „Ein halber Rausch ist raugeschmissenes Geld.“ Derlei Weisheiten will er künftig als Rapper unters Volk bringen. Und schon heute soll das erste Mal die Bühne erklommen werden. Lampenfieber bekämpft er gekonnt mit noch ein paar Drinks in der Stammkneipe. Und der erste Auftritt rückt immer näher. Schoko hat seinen Part drauf, da ist er sicher. Doch wie siehts mit Alex aus? Selbst Kumpane Staudl sieht da eher schwarz... Rene, Peter und Christopher aus Krems haben sich für die abendliche 80er-Jahre-Party viel vorgenommen. Das Trio will um jeden Preis auffallen und die Veranstaltung rocken. Deswegen werfen sie sich in kultige Jogginganzüge, da man das ihrer Meinung nach damals so trug. In die Party selbst legt Christopher große Hoffnungen, denn er steht auf ältere Damen: „So 25 bis 35, das ist meins“. Und um selbst etwas älter auszusehen, wäre ein zur Verkleidung passender Bart sein Begehr. Leider sprießt da wenig in seinem Gesicht, weswegen Freund Peter einfach den Edding zu Hilfe holt. Die Jungs werden die Party rocken, die Damen werden Schlange stehen. Oder?
