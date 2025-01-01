Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Saturday Night Forever
Folge 4: Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 4
Bevor der Abend so richtig los geht, gehen die vier Freunde Muhib, Luis, Andres und Hakan ins Schwimmbad. Ausgestattet mit Bier und Schnaps wollen sie dort Mädchen kennenlernen, doch als sie ankommen ist das Schwimmbad leer. Kein Wunder bei 15 Grad Außentemperatur. Doch die vier Freunde lassen sich den Spaß nicht verderben und denken sich Trinkspiele aus. Bierflaschenkegeln oder eine „Bullride Competion“ die Jungs sind kreativ. Leicht angeheitert geht es dann in die nächste Bar, wo über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gesprochen wird: Mädchen. Außerdem Jessie, Natalie, Aryan und Manuel besprechen in einer Bar Anmach-Strategien für Aran. Der ist seit wenigen Wochen Single. Zusammen überlegen sie sich die schlechtesten Anmachsprüche: „Da oben leuchten die Sterne, holst du mir einen runter“ oder „Du bist wie Dünger für mich, du bringst meine Gurke zum wachsen“. Manuel hat diese Sprüche schon ausprobiert und weiß aus Erfahrung: „Ich habe schon Mal eine Watsche bekommen“. Danach geht es für die drei in die Diskothek Sachs. Hier hat Guido einen Auftritt den sie sich nicht entgehen lassen wollen. Zum Entsetzen von Natalie und Jessie müssen die beiden während des Auftritts auf die Bühne, um mit Guido zu tanzen. Jessie ist das ganze schrecklich peinlich. Zu guter Letzt gibt es noch ein „Meet and Greet“ mit Guido, der ein Auge auf Jessie wirft. Und auf der Donauinsel sind Andi und Tina unterwegs um neue Männer kennenzulernen. Tina hat ein Auge auf den Kellner in einer Cocktail Bar geworfen, doch der ignoriert sie trotz einer Einladung ihrerseits. Für Andi ein NoGo. Seiner Meinung muss ein Mann ein Gentleman sein und zumindest Interesse vortäuschen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick