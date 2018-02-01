Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Saturday Night Forever
Folge 5: Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 5
Durch Ybbs rauscht nicht nur die Donau, sondern auch das Multikulti Quartett rund um Andrei, Luis, Andres und Muhib. Nach einem Burgerwettessen, wodurch sie sich eine ordentliche Unterlage angelegt haben, schmieden sie Pläne für die heutige Nacht. Dabei spielt vor allem Andreis BMW eine wichtige Rolle, denn einer der Männer möchte darin in lustvoller Manier seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Ob er für dieses Vorhaben eine Freiwillige finden wird und das Auto nun eine neue Art von Verkehr kennenlernen wird? Glück benötigt auch Andres, denn der hat eine Wettschuld einzulösen, er muss mit einem Mädl mindestens Schmusen, sonst blamiert er sich vor seinen Kumpels. Ob dem Latinlover dies gelingen wird? Am Ende bleiben nur zwei der vier Partytiger übrig, denn die anderen machen sich frühzeitig aus dem Staub. Tun sie dies alleine oder gehen sie k.o.? Liebesprobleme sind auch beim Stockerauer Männer- Frauengespann Thema. Vor allem die sexuellen und liebestechnischen Verstrickungen der Clique sorgen beim heutigen Partyabend für Streit. Immerhin hat einen Tag zuvor Jessica ihren Manuel in den Wind geschossen, liebäugelt bereits mit einem Neuen. Dennoch möchte Manuel sie zurückzugewinnen. Getrennt und doch irgendwie zusammen, zumindest örtlich, ist das Ex-Paar. Dieses versucht heute in aller Freundschaft mit Natalie und Ariyan unter freiem Himmel zu feiern. Vor allem in ländlichen Gegenden ist die Disco Dreh- und Angelpunkt sozialer Kontakte. Hier trifft sich die Jugend mit einem Ziel: feiern bis zum Abwinken, Baggern bis Eine Ja sagt und Saufen bis der Erste K.O. ist oder das Liebe Geld futsch ist. Geld ist für den Kärntner Mosi kein Thema, er hat sich sogar in seinem Dorf einen Namen als Partytiger gemacht. Beim Feiern unterstützt ihn heute Kumpel Mundl. Der reist zum Feiern extra aus dem Burgenland an. Und weil zum Feiern auch Weiblichkeit nicht fehlen darf, gesellt sich dem Männerduo Mosis Exgspusi und sexy Krankenschwester Carmen hinzu. Die hat zwar mittlerweile einen Freund, feiern tut diese dennoch am Liebsten mit anderen Männern. Weil Carmen nicht mehr zur Verfügung steht, muss für Mosi heute eine neue Frau her, denn er will Vieles, nur nicht alleine nach Hause fahren...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick