Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Saturday Night Forever
Folge 6: Saturday Night Forever - Staffel 1 Folge 6
In puncto Feiern kann den Freundinnen Nati, Jenny, Maddalina und Nadine niemand etwas vormachen. Vor allem Maddalina will heute die Sau rauslassen. Sie ist frisch getrennt und auf der Suche nach einem Ersatz. Das Beuteschema ist klar definiert. In einer niederösterreichischen Disco versuchen die Mädls, sich ihre Wünsche zu erfüllen. Lockerheit und Zügellosigkeit werden mit Erfolg von Alkohol unterstützt. Vielleicht war die Menge jedoch am Ende des Abends doch ein wenig zu viel. Denn während Maddalina wegen ihres Aufrisses im 7. Himmel schwebt, spüren Nati und Jenny den Boden unter den Füßen nicht mehr. Zeit, heimzufahren. Schoko hat Geburtstag! Und darauf gehört natürlich ordentlich einer getrunken – findet nicht nur er selbst, sondern auch seine Kumpels Staudl und Alex. Damit es auch noch ein hübsche Dame als Krönung oben drauf gibt, muss das Geburtstagskind vorab zum Umstyling, Das soll die Frauen richtig überzeugen. Eine ist es zumindest immer, ganz gleich, ob die Friseur sitzt oder nicht: Mama. Die will den großen Tag natürlich auch mit ihrem Jungen verbringen und zieht deshalb abends mit den Burschen um die Häuser. Schließlich hofft sie auch, dass ihr Sohn eine gute Frau abbekommt: „Jetzt ist der Bursch 22, es wird endlich Zeit, dass er ein ordentliches Mädl kennenlernt“. Und wenn sich keine heute Abend findet, ist es auch nicht schlimm: „Mit einer Frau gehe ich ja sowieso immer nach Hause, meiner Mama“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick