"Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark ForsterJetzt kostenlos streamen
Schäm dich Reich!
Folge 1: "Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark Forster
47 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Laura, Sophie und Jannis.
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn