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Schäm dich Reich!

"Schenk ihm das Lieblingsparfum von deinem Ex!" Date steht kurz vor Abbruch

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 27.05.2026
"Schenk ihm das Lieblingsparfum von deinem Ex!" Date steht kurz vor Abbruch

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Schäm dich Reich!

Folge 5: "Schenk ihm das Lieblingsparfum von deinem Ex!" Date steht kurz vor Abbruch

44 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Sara, Clara und Rebecca!

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