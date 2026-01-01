Schäm dich reich
Ab 12
Ab 12
Schäm dich reich
Beim ersten Date von seiner besten Seite zeigen? Nicht mit Dennis und Benni Wolter! Die Entertainment-Zwillinge schicken ihre Lockvögel mit einem Knopf im Ohr in echte Dates und versorgen sie dort mit immer peinlicheren Aufgaben. Je mehr Mut - oder Schamlosigkeit - sie beweisen, desto höher fällt am Ende der Gewinn aus. Doch Vorsicht: Fliegt der Schwindel auf, ist das Date sofort vorbei - und das erspielte Geld futsch. Das ist "Schäm dich reich!"
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn