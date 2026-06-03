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Schäm dich Reich!

"Sag du bist Veganerin - dann bestell Fleisch!" Ihr Date ist geschockt

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 03.06.2026
"Sag du bist Veganerin - dann bestell Fleisch!" Ihr Date ist geschockt

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Schäm dich Reich!

Folge 6: "Sag du bist Veganerin - dann bestell Fleisch!" Ihr Date ist geschockt

47 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Laura, Adrian, Laura - und Überraschungsgast Annette Frier!

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