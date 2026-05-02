Staffel 1Folge 16vom 02.05.2026
Neujahrsvorsätze / Der BuchclubJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 16: Neujahrsvorsätze / Der Buchclub
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Schere tut alles, um seine nicht eingehaltenen guten Neujahrsvorsätze umzusetzen, damit er sich Papier gegenüber nicht mehr schlecht fühlt. // Um sich klug vorzukommen, gründet Papier einen Buchclub mit den am wenigsten intelligenten Mitgliedern.
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Schere, Stein, Papier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany