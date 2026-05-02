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Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 02.05.2026
Neujahrsvorsätze / Der Buchclub

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Schere, Stein, Papier

Folge 16: Neujahrsvorsätze / Der Buchclub

22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Schere tut alles, um seine nicht eingehaltenen guten Neujahrsvorsätze umzusetzen, damit er sich Papier gegenüber nicht mehr schlecht fühlt. // Um sich klug vorzukommen, gründet Papier einen Buchclub mit den am wenigsten intelligenten Mitgliedern.

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