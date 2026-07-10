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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 10.07.2026
Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe

Steins Familienunternehmen / Die KonfettibombeJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 10.07.2026: Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe

22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

Steins Vater kommt zu Besuch in die Stadt, und Stein beginnt im Familienunternehmen mitzuarbeiten, um seinen Vater endlich zu beeindrucken. // Rock erhält eine Konfettibombe per Post und schwört sich, Rache an dem anonymen Bomber zu nehmen.

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