Folge vom 10.07.2026
Steins Familienunternehmen / Die KonfettibombeJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 10.07.2026: Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe
22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
Steins Vater kommt zu Besuch in die Stadt, und Stein beginnt im Familienunternehmen mitzuarbeiten, um seinen Vater endlich zu beeindrucken. // Rock erhält eine Konfettibombe per Post und schwört sich, Rache an dem anonymen Bomber zu nehmen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon