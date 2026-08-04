Folge vom 04.08.2026
Scheres geheimer JobJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 04.08.2026: Scheres geheimer Job
22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Schere geht das Geld aus und versucht sich als Hausmeister, wobei er feststellt, dass der Job mehr Geschick erfordert, als er zunächst dachte. Unterdessen versuchen Stein und Papier, Schere auf ungewöhnliche Weise zur Job-Suche zu motivieren.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon