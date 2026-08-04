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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Scheres geheimer Job

Scheres geheimer JobJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 04.08.2026: Scheres geheimer Job

22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Schere geht das Geld aus und versucht sich als Hausmeister, wobei er feststellt, dass der Job mehr Geschick erfordert, als er zunächst dachte. Unterdessen versuchen Stein und Papier, Schere auf ungewöhnliche Weise zur Job-Suche zu motivieren.

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